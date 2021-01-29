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В Госдуме отреагировали на санкции Украины против России

29 января 2021, 15:35  •  128 • Политика
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал введение Украиной новых санкций в отношении России. 29 января он отметил, что Киев не делает дружественных шагов в сторону Москвы.
Также депутат заявил, что введение ограничений вряд ли отразится на отношениях двух стран.
«Всё, что мы слышим от наших соседей, — это голословные обвинения, какие-то псевдоисторические заявления и угрозы сделать нашу жизнь тяжелее и опаснее. Так что очередные (не знаю, какие по счету) санкции, подписанные президентом [Украины Владимиром] Зеленским, — это лишь мазок к портрету», — цитирует политика RT.
Свое мнение о введенных против России санкциях ранее в этот день выразил и член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он считает, что действия Зеленского говорят о его слабой роли.
По словам Безпалько, Зеленский «является марионеткой, как в руках международных сил, так и сил, которые оперируют им внутри Украины».
Сенатор от Крыма Сергей Цеков, в свою очередь, отметил, что Украина продемонстрировала отсутствие независимости, введя санкции против России.
28 января Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о персональных санкциях против российских юридических и физических лиц. При этом данные о том, кто мог войти в этот список, засекречены.

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