В Госдуме отреагировали на резолюцию Генассамблеи ООН по Украине

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в четверг, 3 марта, в беседе с «Известиями» оценил принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию с требованием вывести войска РФ с территории Украины.

Политик отметил, что этот документ, который носит рекомендательный характер, был принят в качестве антироссийской пропаганды, указал на то, что за резолюцию проголосовала 141 страна.

«Никто не говорит о том, что нас вынудили к проведению этой операции, <…> что мы говорили о том, что ситуация дошла до критической. Никто не вспоминает о том, что в течение восьми лет мы пытались посадить [стороны] за стол переговоров. Продолжать раскручивать эту истерию [вокруг Украины] выгодно только одной стране — США. Это невыгодно ни Европе, ни России с Украиной», — подчеркнул депутат.

Накануне ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести военные подразделения с территории Украины. В резолюции также содержится требование прекратить применение силы. Поддержала документ 141 страна, высказались против пять, воздержались 35.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал принятый документ по Украине. Он выразил готовность руководствоваться резолюцией.

Тогда же из офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал от международного сообщества рассмотреть вопрос об исключении России из ООН.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что США занимаются в ООН шантажом и выкручиванием рук, чтобы страны голосовали за антироссийские резолюции.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, предусматривающие военное содействие в том числе.

Соответствующие решения глава государства принял на фоне начавшегося 17 февраля обострения обстановки в Донбассе. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

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