В Госдуме отреагировали на протест Киева из-за визита Путина в Крым

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал протест МИДа Украины из-за визита президента России Владимира Путина в Крым филькиной грамотой, до которой нет никому дела, передает «РИА Новости».

Российский лидер 27 августа посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы «Таврида», проехав по ней на автомобиле Aurus. В свою очередь украинское внешнеполитическое ведомство направило ноту протеста Министерству иностранных дел РФ, так как визит, согласно их позиции, следовало согласовать с Киевом.

«Нота протеста украинского МИДа — как всегда недействительный и безграмотно составленный документ. Одним словом филькина грамота, до которой никому нет дела»,—– сказал Шеремет.

Депутат призвал украинские власти не лезть в дела чужого государства.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона.

Ранее в четверг сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в стране площадку по признанию российского статуса региона.