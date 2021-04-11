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В Госдуме отреагировали на призыв евродепутата усилить санкции против России
11 апреля 2021, 19:55 • 59 • Политика
Глава Европейской народной партии фракции Европарламента Манфред Вебер, призывающий усилить санкции против России, — провокатор. Такое мнение 11 апреля выразил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Морозов добавил, что в Европе уже давно поняли, что дальнейшая конфронтация с Россией не имеет никаких перспектив. Внимание, как полагает депутат, в данный момент Западу нужно обратить на конфликт на Украине.
«Поэтому как раз сейчас международное сообщество, особенно в Европе, должно сплотиться и оказать необходимое давление на киевский режим, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации военной напряженности в Донбассе», — цитирует RT депутата.
Ранее в этот день стало известно, что глава ведущей фракции Европарламента (ЕП) Вебер, заявил о том, что США и Европе следует отказаться от «дозированных санкций» в отношении России и перейти к более серьезным мерам.
По словам Вебера, Россия «продолжает курс опасных провокаций», а Запад выражает беспокойство в связи с действиями военных. Все это, по мнению Вебера, требует ответных действий с европейской и западной стороны.
До этого, 9 апреля, посол ФРГ в США Эмили Хабер выразила мнение, что санкции в отношении России необходимы, но должны вводиться дозированно, чтобы сохранить эффективность.
В начале апреля вышло интервью главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, в котором он заявил, что сегодняшнюю политику Евросоюза в отношении Москвы трудно назвать дружественной.
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