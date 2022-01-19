Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев &quo...
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушк...
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три ...
Главная / Политика

В Госдуме отреагировали на приглашение Путина и Зеленского для диалога в Турцию

19 января 2022, 15:05  •  99 • Политика
Приглашение президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения разногласий в Турцию продиктовано желанием Анкары повысить свою роль на постсоветском пространстве. Об этом в среду, 19 января, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Очевидно желание Турции повысить свою роль на постсоветском пространстве, навязать себя в качестве посредника. Притом что изначально позиция Турции объявлена — Турция не признает возвращение Крыма в Россию и продолжает развивать тезис об «оккупации» Крыма. Навязывание Турцией посредничества между Россией и Украиной может быть объяснено только желанием повысить свою роль и значимость в этом регионе», — сказал он.
По мнению депутата, с российской стороны было бы весьма нерасчетливо откликаться на это предложение о посредничестве Турции всерьез. Поставка Анкарой Киеву беспилотников Bayraktar достаточно ярко характеризирует позицию турецких властей в украинском вопросе, добавил Затулин.
«Намерения Турции очевидны и прозрачны, здесь непомерные амбиции турецкой дипломатии», — заключил политик.
О том, что президентов России и Украины пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий, ранее в этот день рассказал Ибрагим Калын, представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
По информации издания Daily Sabah, президент Турции уже проводит переговоры как с Путиным, так и с Зеленским. По словам Калына, Эрдоган в ближайшее время собирается отправиться на Украину для переговоров с президентом Украины.
Накануне турецкий лидер назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину. Также Эрдоган добавил, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным. В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения.
15 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля. По ее словам, РФ перед вторжением предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс. В тот же день замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. Это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.
Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



99
Источник
Похожие новости
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генсека НАТО к России
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в Лондон
19 января 2022, 05:10
Войны не будет. Окружение Зеленского заподозрило Байдена в двуличии, чтобы "добить Украину"
19 января 2022, 08:40
На вброс канадского МИД о Донбассе русские дипломаты ответили прямым текстом: Не "солдаты"
19 января 2022, 08:40
Единая Россия без кавычек. Власть решила обуздать татарскую этнократию
19 января 2022, 10:25
Обращение Назарбаева спровоцировало попытку нового бунта в Казахстане
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 января 2022, 01:05
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение генс...
19 января 2022, 05:10
"Выглядит неординарно": Пушков объяснил, что стоит за приглашением Шойгу в ...
19 января 2022, 05:10
Войны не будет. Окружение Зеленского заподозрило Байдена в двуличии, чтобы "доби...
19 января 2022, 08:40
На вброс канадского МИД о Донбассе русские дипломаты ответили прямым текстом: Не &quo...
19 января 2022, 08:40
Единая Россия без кавычек. Власть решила обуздать татарскую этнократию
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2022, 16:55
"Грядёт резня": Украинский нардеп рассекретил планы по раздаче оружия на границе
13 января 2022, 15:55
Казахстанский министр унизил русских. Политолог ответил резко: "Наши парни рисковали жизнями"
18 января 2022, 14:00
Россия - просто колония. Переводим ультиматум США на русский язык
15 января 2022, 09:20
Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!
16 января 2022, 12:10
Россию хотят обвести вокруг пальца по "сербскому сценарию"
17 января 2022, 08:35
Поворот на Север: Россия отказалась выбирать между Западом и Востоком
14 января 2022, 04:45
Выбор за Россией: Псаки растерялась от вопроса об Украине, но про угрозы не забыла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.