В Госдуме отреагировали на предложение украинского дипломата «развалить Россию»

В Госдуме прокомментировали заявление посла Украины в Сербии Александра Александровича, который предложил «развалить Россию» с помощью санкций. В четверг, 19 сентября, зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин в интервью RT отметил, что данное заявление вызывает лишь недоумение.

Швыткин отметил, что подобные заявления «говорят о раздрае и попытке внести деструктивизм в отношения» России и Украины.

«Сегодня действия украинского лидера Владимира Зеленского носят противоречивый характер, но вместе с тем внушают осторожный оптимизм. И если президент и его представители настроены на конструктивные отношения с Россией, им необходимо подобрать соответствующую команду», — сказал депутат.

Ранее 19 сентября сообщалось, что Александрович написал статью под названием «Единственный способ справиться с Россией». В ней украинский дипломат указал, что международное сообщество должно изолировать Россию с помощью «реальных экономических санкций».