В Госдуме отреагировали на планы Польши построить забор на границе с Россией

Планы властей Польши построить забор на границе с Россией — это полный бред. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Хотят — пусть строят. Единственное, что обидно, — на границе существует миграция животных, которые ходили через границу столетиями. Это повлияет на природу. От чего они строят забор? От танков? Ну бред, полный бред. Кто-то хочет заработать на заборе денег. Другую мотивацию придумать сложно», — сказал он.

Ранее в этот день замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил о том, что власти страны запланировали возвести забор на границе с Россией.

Польша граничит с Калининградской областью РФ. Протяженность участка границы составляет 203,3 км.

На фоне миграционного кризиса Польша в январе начала сооружать ограждение на границе с Белоруссией. Как уточняли власти, длина забора составит 186 км. Предполагается, что на строительство ограждения будет потрачено порядка $400 млн. Завершить работы планируется до конца июня 2022 года.

Специалисты польского офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF) заявили, что строительство забора на границе с Белоруссией станет катастрофой для экосистемы заповедника «Беловежская пуща». Согласно данным организации, под строительство ограждения планируется выделить полосу шириной 200 м вдоль белорусско-польской границы. Из-за этого заповедник лишится около 1 тыс. га леса.