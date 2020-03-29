В Госдуме отреагировали на петицию о создании базы НАТО на Азовском море

Петицию, размещенную на сайте официального интернет-представительства президента Украины, где предлагается создать военно-морскую базу НАТО на юго-востоке Украины в городе Мариуполе Донецкой области прокомментировали в Госдуме.

Депутат Андрей Козенко считает такое предложение проявлением национализма.

«На Украине, к сожалению, помимо коронавируса, еще и эпидемия национализма, поэтому рассчитывать на адекватность пока не приходится. Именно поэтому, даже несмотря на признание Европой России страной-миротворцем, в соседнем государстве продолжаются подстрекательства с подленькими предлогами и обвинениями России в агрессии», — цитируют «РИА Новости» Козенко.

Что же касается самого НАТО, то по мнению депутата, альянсу сейчас и дальше будет уже не до Украины по многим причинам: от разногласий в идеологии до необходимости прекращения ее финансирования в условиях кризиса.

В качестве альтернативы депутат предложил создать петицию «в поддержку бессрочного базирования Черноморского флота России как единственного гаранта мира и стабильности в азово-черноморском бассейне и за создание союзного государства Украины с Россией и Белоруссией, с немедленным проведением референдума на Украине по этому поводу и досрочными выборами всех органов власти».

24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО. Ожидается, что документ подготовят в течение 2–3 месяцев.

После госпереворота на Украине в 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса и закрепил в конституции стремление вступить в НАТО и в Евросоюз как внешнеполитический курс. В 2018 году Украина стала кандидатом на вступление в альянс.