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В Госдуме отреагировали на отказ стран G7 платить за газ в рублях

28 марта 2022, 20:40  •  268 • Политика
В вопросе импорта российского газа в Европу есть только два варианта: либо платить в рублях, либо отказываться от поставок голубого топлива из РФ. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя решение стран «Большой семерки» (G7).
«Есть два варианта: либо отказаться от поставок газа, либо платить в рублях. Вот третьего варианта нет. <…> Может быть, они будут кричать, топать ногами, ругаться, но вариантов нет. Кто-то сразу, кто-то через неделю, но всё равно они будут вынуждены покупать рубли в банках, чтобы расплатиться за российский газ», — сказал он в беседе с «Думой ТВ».
По словам депутата, никаких отступлений в данном вопросе быть не может.
Ранее в этот день в ходе пресс-конференции министр, вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил о том, что страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями.
При этом он отметил, что страны «большой семерки» готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа. Он также заявил, что платежи в рублях за энергоносители неприемлемы и власти ФРГ намерены призывать компании не выполнять данное требование Москвы.
До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что модальности оплаты российского газа в рублях сейчас прорабатываются, данный вопрос обсуждается между ведомствами и с «Газпромом». Он также подчеркнул, что бесплатно поставлять газ в Европу РФ точно не будет.
Также 28 марта президент России Владимир Путин поручил кабинету министров, Центробанку РФ, а также компании «Газпром» доложить ему о реализации изменений валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны до 31 марта.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа сможет отказаться от газа из России в течение двух лет.
23 марта Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. При этом он подчеркнул, что Москва продолжит поставлять топливо в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. Однако ряд стран выступил против оплаты газа рублями.
Соответствующее поручение российского президента прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.
Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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