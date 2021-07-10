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В Госдуме отреагировали на намерение Украины депортировать россиян из Крыма

10 июля 2021, 20:45  •  251 • Политика
Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о депортации россиян из Крыма является «танцем с саблями». Такое мнение высказал в субботу, 10 июля, депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Очередной танец с саблями в исполнении высокопоставленного украинского чиновника, мол, мы всех, кто не приехал через Украину, депортируем, не оставим ни единого шанса. Крым не их и украинским уже не станет, а в бредни типа «мы вернемся» уже не верят даже на Западе», — цитирует депутата «РИА Новости».
Бальбек считает, что Западу «плевать с высокой горы» на желание Киева вернуть территорию полуострова, так как там могут только вводить санкции и выражать озабоченность.
Ранее в этот день Резников заявил, что после того как Украина вернет себе Крым, она депортирует оттуда 500 тыс. россиян, попавших на полуостров с 2014 года. По его словам, в Киеве есть разные точки зрения насчет российских граждан в Крыму. Себя он назвал сторонником юридических процедур под названием «выдворение».
Комментируя эти слова, член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что этот «расчет» не пойми на что окончательно превращает заявления украинских властей насчет Крыма в бессмысленный фарс.
В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказал мнение, что намерения Киева «депортировать» россиян из Крыма являются очередной примитивной выдумкой.
Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году после проведенного референдума полуостров стал регионом России. Тогда 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Киев сохраняет претензии на Крым, объявив его временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.
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