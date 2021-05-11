Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
США нанесли "удар в спину" Украине
Главная / Политика

В Госдуме отреагировали на критику России странами Восточной Европы

11 мая 2021, 16:55  •  81 • Политика
Причины критики действий России на мировой арене со стороны лидеров девяти восточноевропейских государств высосаны из пальца. Об этом во вторник, 11 мая, заявил «Известиям» зампредкомитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Эти русофобские страны продолжают одну и ту же песню. Ничего нового не происходит. <…> Никакой угрозы со стороны России не совершается, поэтому это все выдуманная и из пальца высосанная информация», — сказал он.
Также депутат подчеркнул, что России не стоит реагировать на такие «пустые заявления», добавив, что все это глупости.
Накануне лидеры девяти восточноевропейских государств в рамках саммита «Бухарестской девятки» подвергли критике действия России на мировой арене. В частности, указывались «агрессивные действия РФ и усиление ее военных возможностей близ НАТО», представляющие угрозу для евроатлантической безопасности.
Также в ходе саммита Россию раскритиковали и за недавнее ухудшение отношений с Чехией из-за обвинений чешской стороны якобы в причастности РФ ко взрыву во Врбетице в 2014 году. Кроме того, темой обсуждения стали безопасность Черноморского региона и ситуация вокруг Украины.
Заявление по итогам ежегодного саммита подписали лидеры Венгрии, Болгарии, Словакии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии. Встреча была направлена ​​на согласование позиций стран в области безопасности в преддверии полномасштабного саммита НАТО в июне.
Ранее, 10 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе заявил, что все страны — члены Евросоюза поддерживают Чехию и Болгарию, однако считают, что не нужно обострять отношения с Россией.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
11 мая 2021, 03:10
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
11 мая 2021, 01:20
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
11 мая 2021, 08:40
Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами
11 мая 2021, 12:20
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы Зеленского по Донбассу
11 мая 2021, 10:30
Белый дом потребовал от Зеленского высокую плату за свою поддержку
11 мая 2021, 12:20
Простые американцы взбунтовались против планов Госдепа: "Да перестаньте"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 мая 2021, 00:10
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из КНР
05 мая 2021, 02:15
Русских миротворцев призвали бомбить на параде Победы. Политолог выставил встречное требование
06 мая 2021, 06:40
Уничтожит Техас или Англию: В Британии испугались нового "смертельного оружия" русских
05 мая 2021, 19:40
На Украине объяснили, почему не сбили вертолет-"нарушитель" из России
06 мая 2021, 04:50
Американцы не рискнут приблизиться к Петербургу: Sohu намекнул на "морскую ловушку" России
05 мая 2021, 06:50
Украина собирается официально оформить выход из минских соглашений. Что будет дальше?
11 мая 2021, 01:20
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.