В Госдуме отреагировали на критику России странами Восточной Европы

Причины критики действий России на мировой арене со стороны лидеров девяти восточноевропейских государств высосаны из пальца. Об этом во вторник, 11 мая, заявил «Известиям» зампредкомитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Эти русофобские страны продолжают одну и ту же песню. Ничего нового не происходит. <…> Никакой угрозы со стороны России не совершается, поэтому это все выдуманная и из пальца высосанная информация», — сказал он.

Также депутат подчеркнул, что России не стоит реагировать на такие «пустые заявления», добавив, что все это глупости.

Накануне лидеры девяти восточноевропейских государств в рамках саммита «Бухарестской девятки» подвергли критике действия России на мировой арене. В частности, указывались «агрессивные действия РФ и усиление ее военных возможностей близ НАТО», представляющие угрозу для евроатлантической безопасности.

Также в ходе саммита Россию раскритиковали и за недавнее ухудшение отношений с Чехией из-за обвинений чешской стороны якобы в причастности РФ ко взрыву во Врбетице в 2014 году. Кроме того, темой обсуждения стали безопасность Черноморского региона и ситуация вокруг Украины.

Заявление по итогам ежегодного саммита подписали лидеры Венгрии, Болгарии, Словакии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии. Встреча была направлена ​​на согласование позиций стран в области безопасности в преддверии полномасштабного саммита НАТО в июне.

Ранее, 10 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе заявил, что все страны — члены Евросоюза поддерживают Чехию и Болгарию, однако считают, что не нужно обострять отношения с Россией.