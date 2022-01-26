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В Госдуме отреагировали на данные о возможных санкциях ЕС против России

26 января 2022, 15:40  •  52 • Политика
Перспективой введения санкций против России Евросоюз (ЕС) пилит сук, на котором сидит. Об этом в среду, 26 января, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что ЕС рассматривает возможность ввода санкций против России, в том числе в случае «ограничения поставок» газа. По информации издания, Евросоюз может ввести меры против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, при ограничении поставок газа». Как заявил агентству один из источников, ЕС работает над «пакетом мер» против РФ, который может включать ограничения на конвертирование валюты. Он также рассматривает меры по экспортному контролю, ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.
«Перспективой введения санкций против России Евросоюз пилит сук, на котором сидит. Со стороны США подобные заявления закономерны, так как, с одной стороны, этим они пытаются оказывать давление на Россию, а с другой — подталкивать европейцев к покупке сланцевого газа. Но трансляция источниками в Евросоюзе таких заявлений — фактически выстрел в собственную ногу для Европы», — отметил депутат.
Белик напомнил, что неоднократно звучал вопрос о том, как будет оплачиваться газ, которым будут отапливаться дома жителей европейских государств. Кроме того, дело не только в газе, нефти или железе, но и во многих российских товарах, которых будет лишена Европа, добавил он.
«Это, в частности, механическое оборудование и техника, оптика, приборы. Санкциями Евросоюз создаст неудобства прежде всего сам себе. Нашу же страну ограничениями не удивишь, мы научились довольно неплохо с ними справляться», — заключил политик.
17 января стало известно, что ЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) собираются провести скоординированную атаку против «Газпрома», чтобы вынудить его изменить поведение на рынке. Об этом сообщила американская газета The Politico. В Еврокомиссии обвинили компанию в искусственном завышении спроса на газ и в дефиците топлива в Европе, хотя сам холдинг уверяет, что исполняет все договоренности по поставкам.
Как заявляла исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер на пресс-конференции 13 января, Россия якобы может искусственно завышать спрос на газ. По ее словам, ЕК рассматривает все утверждения о возможном антиконкурентном поведении компаний, производящих и поставляющих природный газ в Европу, чтобы проверить, можно ли отнести текущую ситуацию на оптовых рынках газа в регионе к коммерческому поведению участников рынка.
В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.
24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».
Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».
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