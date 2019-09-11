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В Госдуме отметили роль журналистской солидарности в деле Вышинского

11 сентября 2019, 20:54  •  62 • Украина
Член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко заявил, что солидарность журналистов сыграла важную роль в освобождении руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
 
РИА Новости
 

«Если бы не журналистская солидарность, я почти уверен на 100%, что до сих пор он (Вышинский. — RT) мог бы находиться в тюрьме и продолжал бы оставаться не в статусе обвиняемого, а в статусе заложника для политического торга, для обмена кого-то на кого-то», — приводит РИА Новости слова депутата.

Ранее Комитет защиты журналистов (КЗЖ) положительно высказался об освобождении Вышинского.

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