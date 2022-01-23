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В Госдуме отметили готовность к диалогу с депутатами Верховной рады

23 января 2022, 02:30  •  56 • Политика
Председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его коллег — депутатов Верховной рады ждут с визитом в Госдуму. Об этом заявил в субботу, 22 января, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Таким образом он прокомментировал высказывание Медведчука о том, что создание группы дружбы между парламентами России и Украины будет важным шагом к нормализации отношений между странами.
«Ждем Виктора Владимировича с коллегами — депутатами Верховной рады, входящими в группу дружбы, с визитом в Государственную думу для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения», — написал Володин в Telegram.
По его словам, «это единственно правильный путь».
«Мы и раньше говорили и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран», — заключил спикер Госдумы.
Ранее, в 2019 году, «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступала с инициативой создания группы дружбы между парламентами Украины и России. Однако Верховная рада IX созыва отказалась от создания такой группы. Поэтому в ноябре того же года по инициативе партии было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина–Россия–Германия–Франция».
21 января текущего года сопредседатель партии Юрий Бойко заявил, что властям Украины нужно перестать «твердить мантру о скором вступлении в НАТО» и начать прямой диалог с Москвой. Таким образом он прокомментировал состоявшиеся в тот день переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Женеве.
В тот же день в Москве координатором сформированной в Госдуме группы по связям с Верховной радой был назначен депутат от «Единой России» Евгений Попов. Он заверил, что группа будет общаться не только с представителями парламентских партий, но и с непарламентскими политическими силами. По словам Попова, у его коллег есть желание «приподнять» отношения с Украиной, которые на данный момент «зарылись в ил».
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