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В Госдуме осудили решение США выделить ВМС Украины $10 млн

22 декабря 2018, 13:09  •  73 • Украина
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT намерение США выделить Военно-морским силам Украины $10 млн в качестве дополнительного финансирования.
 
Reuters
 

По его словам, подобные действия можно расценивать как «поощрение Украины к различным провокационным действиям» вроде инцидента в Керченском проливе.

«Мы осуждаем в данном вопросе политику США по выделению дополнительных средств Украине. Считаем, что это поддержка действий Порошенко по нагнетанию обстановки, по возможному совершению провокаций», — сказал он.

Швыткин также усомнился в том, что дополнительное финансирование со стороны США сможет повлиять на состояние украинских ВМС. 

«Конечно, $10 млн — не та сумма, которая поможет поднять флот на должный уровень, пересоздать его. Но вместе с тем в самом факте выделения финансирования помимо экономической составляющей прослеживается политическая: поддержка политики этого государства по провокациям, по напряжению, по нестабильности в данном регионе», — заключил парламентарий.

Ранее представитель Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что США решили выделить украинским ВМС $10 млн.

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