|
В Госдуме осудили решение СБУ о возбуждении новых дел из-за инцидента в Керченском проливе
25 февраля 2019, 13:54 • 81 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал возбуждение Службой безопасности Украины (СБУ) уголовных дел в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе.
Reuters
«Руководство Украины в лице Порошенко и Климкина, а также вся СБУ сегодня заточены на одно: в любой ситуации, которая происходит с соседями, находить негатив и делать из него международное шоу. Любому здравомыслящему человеку не только в России, но и на Западе понятно, что российские моряки защищали территориальную целостность нашего государства», — считает депутат.
По словам Водолацкого, на Украине понимают, что ажиотаж вокруг керченского инцидента утихает, поэтому власти решили «бросить в этот костёр ещё несколько дров».
«Непонятно, за что и почему возбудили уголовные дела. До 31 марта мы ещё будем свидетелями подобных заявлений, которые можно услышать разве что в психиатрической больнице», — заключил он.
Ранее СБУ возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе.
В частности, дела возбуждены в отношении командующего войсками Южного военного округа России Александра Дворникова, командующего Черноморским флотом Александра Моисеева.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
81
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2019, 09:24
|
23 февраля 2019, 18:09
|
20 февраля 2019, 00:54
|
22 февраля 2019, 08:09
|
23 февраля 2019, 06:54
|
21 февраля 2019, 22:24
|
24 февраля 2019, 12:09