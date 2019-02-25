В Госдуме осудили решение СБУ о возбуждении новых дел из-за инцидента в Керченском проливе

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал возбуждение Службой безопасности Украины (СБУ) уголовных дел в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе.

«Руководство Украины в лице Порошенко и Климкина, а также вся СБУ сегодня заточены на одно: в любой ситуации, которая происходит с соседями, находить негатив и делать из него международное шоу. Любому здравомыслящему человеку не только в России, но и на Западе понятно, что российские моряки защищали территориальную целостность нашего государства», — считает депутат.

По словам Водолацкого, на Украине понимают, что ажиотаж вокруг керченского инцидента утихает, поэтому власти решили «бросить в этот костёр ещё несколько дров».

«Непонятно, за что и почему возбудили уголовные дела. До 31 марта мы ещё будем свидетелями подобных заявлений, которые можно услышать разве что в психиатрической больнице», — заключил он.

Ранее СБУ возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе.

В частности, дела возбуждены в отношении командующего войсками Южного военного округа России Александра Дворникова, командующего Черноморским флотом Александра Моисеева.