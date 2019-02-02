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В Госдуме осудили отказ лидеру Компартии в регистрации кандидатом в президенты Украины

02 февраля 2019, 19:54  •  90 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение Центральной избирательной комиссии Украины отказать лидеру Коммунистической партии страны Петру Симоненко в регистрации кандидатом на должность главы государства.
 
РИА Новости
 

«На Украине чем изощрённее ложь, тем она выглядит правдивее в глазах окружения (президента. — RT) Порошенко и его кураторов. Если говорить о Симоненко, то дом его сожгли националисты во время событий 2014 года. Что касается запрета на коммунистическую и национал-социалистическую символику, то сам же Порошенко и его окружение активно поддерживают и финансируют те неофашистские группировки, которые сегодня как грибы растут в каждой области Украины», — сказал депутат.

Водолацкий также отметил, что по тем кандидатам, которые в рейтинге занимают более высокое место, чем Пётр Порошенко, «тоже начнут прорабатывать различные версии, чтобы снять с избирательной гонки».

«Сам президент лично участвует в мероприятиях с теми людьми, у которых на рукавах прикреплены шевроны нацистской Германии, войск СС. Организация УНА — УНСО* сегодня приравнена к освободителям Украины и пользуется льготами. Так что по этим принципам необходимо запретить регистрацию самому Порошенко. Тому человеку, который проповедует неонацизм, пускает на Украину эту чуму. Там нет демократии и свободы слова. Есть только двойные стандарты и сила автомата», — заключил он.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины отказала лидеру Компартии страны в регистрации кандидатом на должность главы государства.

В качестве доводов ЦИК указала отсутствие необходимых сведений о месте жительства Симоненко, а также сослалась на закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики».

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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