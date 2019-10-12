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В Госдуме осудили намерение Пристайко с помощью ЕС «дожать Россию»

12 октября 2019, 21:09  •  68 • Украина
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT намерение главы МИД Украины Вадима Пристайко призвать европейских партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.
 
РИА Новости
 

«В Европе уже неоднозначно относятся к заявлениям украинских политиков, потому что они не имеют под собой никакой основы. Втягивать Россию во внутренние конфликты — это какое-то бесстыдство со стороны Пристайко», — подчеркнул Водолацкий.

По его словам, для того чтобы был обеспечен нормальный переговорный процесс, украинские националисты должны быть призваны властью страны к ответу.  

«Россия всегда стояла на стороне мирных соглашений и договоров. Пристайко повторяет путь Климкина, это очень печально», — заключил парламентарий.

Ранее Пристайко заявил, что во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября он планирует призвать партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.

По его словам, в Киеве «в настоящее время идут на определённые, довольно болезненные шаги, на которые часть общества реагирует акциями протеста». Пристайко считает, что европейские страны должны «подставить плечо и их поддержать».

1 октября все участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера. 

Позднее тысячи людей собрались в центре Киева, чтобы выразить протест против подписания властями страны формулы Штайнмайера.

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