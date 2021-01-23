Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую прав...
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
Главная / Политика

В Госдуме оправдались за голосование "с того света": "Больше этого не повторится"

23 января 2021, 03:45  •  62 • Политика
В Госдуме объяснили голосование депутата в день его смерти. "Это просто ошибка. Больше этого не повторится, я вам обещаю", - заявил член Комитета Госдумы по контролю и регламенту.
Лежавший в коме депутат Госдумы Ваха Агаев в день своей смерти проголосовал за восемь законопроектов. В Комитете по контролю и регламенту объяснили, как такое могло произойти.
По словам члена комитета Владимира Позднякова, за умершего депутата, вероятно, проголосовали его коллеги. Парламентарий отметил, что это распространённая практика среди депутатов.
Это просто ошибка. Больше этого не повторится, я вам обещаю,
- сказал Поздняков.
При этом он добавил, что, вероятнее всего, в произошедшем не было злого умысла. Также Поздняков не считает, что в связи с произошедшим необходима официальная проверка. По его мнению, голос ушедшего из жизни депутата не мог кардинально повлиять на результаты голосования по законопроектам.
Это не трагедия и не преступление,
- сказал Поздняков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, что депутат Ваха Агаев скончался 23 сентября в возрасте 67 лет. До этого он находился в состоянии комы. У депутата диагностировали коронавирусную инфекцию, и он проходил необходимое лечение под контролем медиков, сообщает Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
23 января 2021, 00:05
Порошенко призвал к "осаде" Кремля
23 января 2021, 00:05
"Не прошло и месяца": Санду превратила "страшилки" в реальность, нарушив обещание о русском языке
23 января 2021, 00:05
Демократы жаждут "расправы" над Трампом: Названа дата рассмотрения импичмента сенаторами США
23 января 2021, 01:55
"Это было предупреждением": "Симпсоны" опять напророчили будущее. Даже Собчак удивилась
23 января 2021, 00:05
Детали остались в секрете: Гейтс скрыл, чем привился от COVID-19
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 06:45
«Это ты агент Путина!». «Нет! Это ты агент Путина!» – грызня в Киеве накануне энерго-Армагеддона
16 января 2021, 21:25
Работающий в Крыму австрийский архитектор осадил украинского посла
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это украинцам"
19 января 2021, 14:30
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – государственная тайна?
17 января 2021, 01:05
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
20 января 2021, 09:45
Кто пустил этих, кто позволил? — как Киев устроил истерику на минских переговорах
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.