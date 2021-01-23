В Госдуме оправдались за голосование "с того света": "Больше этого не повторится"

Лежавший в коме депутат Госдумы Ваха Агаев в день своей смерти проголосовал за восемь законопроектов. В Комитете по контролю и регламенту объяснили, как такое могло произойти.

По словам члена комитета Владимира Позднякова, за умершего депутата, вероятно, проголосовали его коллеги. Парламентарий отметил, что это распространённая практика среди депутатов.

Это просто ошибка. Больше этого не повторится, я вам обещаю,

- сказал Поздняков.

При этом он добавил, что, вероятнее всего, в произошедшем не было злого умысла. Также Поздняков не считает, что в связи с произошедшим необходима официальная проверка. По его мнению, голос ушедшего из жизни депутата не мог кардинально повлиять на результаты голосования по законопроектам.

Это не трагедия и не преступление,

- сказал Поздняков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что депутат Ваха Агаев скончался 23 сентября в возрасте 67 лет. До этого он находился в состоянии комы. У депутата диагностировали коронавирусную инфекцию, и он проходил необходимое лечение под контролем медиков, сообщает Nation News.