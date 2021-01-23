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В Госдуме оправдались за голосование "с того света": "Больше этого не повторится"
23 января 2021, 03:45 • 62 • Политика
В Госдуме объяснили голосование депутата в день его смерти. "Это просто ошибка. Больше этого не повторится, я вам обещаю", - заявил член Комитета Госдумы по контролю и регламенту.
Лежавший в коме депутат Госдумы Ваха Агаев в день своей смерти проголосовал за восемь законопроектов. В Комитете по контролю и регламенту объяснили, как такое могло произойти.
По словам члена комитета Владимира Позднякова, за умершего депутата, вероятно, проголосовали его коллеги. Парламентарий отметил, что это распространённая практика среди депутатов.
- сказал Поздняков.
При этом он добавил, что, вероятнее всего, в произошедшем не было злого умысла. Также Поздняков не считает, что в связи с произошедшим необходима официальная проверка. По его мнению, голос ушедшего из жизни депутата не мог кардинально повлиять на результаты голосования по законопроектам.
- сказал Поздняков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, что депутат Ваха Агаев скончался 23 сентября в возрасте 67 лет. До этого он находился в состоянии комы. У депутата диагностировали коронавирусную инфекцию, и он проходил необходимое лечение под контролем медиков, сообщает Nation News.
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