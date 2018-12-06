В Госдуме ополчились на британских шпионов в СМИ

Либеральные издания все чаще становятся фигурантами громких скандалов и разоблачений. В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что оппозиционный ресурс The Insider Романа Доброхотова обслуживает интересы британских спецслужб. Депутат ГД Николай Земцов направил в ФСБ запрос с требованием разобраться в ситуации

Автор:

Афанасьев Андрей

Громкий скандал вокруг «слива» данных о деятельности британской агентурной сети под кодовым названием Integrity initiative изначально касался лишь деятельности МИ-6 за рубежом. После анализа «утекших» в Сеть документов сложилось мнение, что в первую очередь задачей этой группы британских шпионов было «ослабление влияния России в других странах». На данный момент есть информация по Греции, Испании и Германии. Однако уже через несколько дней стали всплывать указания на то, что сети влияния Integrity initiative распространяются и на территорию России.

Выяснилось, что издание The Insider, которым руководит известный оппозиционный журналист Роман Доброхотов, занимается открытым продвижением сотрудников МИ-6, работающих именно в рамках проекта Integrity Initiative.