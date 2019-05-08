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В Госдуме объяснили высылку дипломатов Швеции: "Это такая рядовая дипломатическая работа"
08 мая 2019, 22:24 • 109 • Политика
В Госдуме прокомментировали высылку двух шведских дипломатов из России. Эти действия назвали зеркальной реакцией на поведение МИД Швеции.
В Государственной Думе высказались по поводу высылки двух шведских дипломатов из страны. Москва ответила зеркально на действия Стокгольма, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он пояснил, что ранее Швеция отказалась продлить визу одному из российских дипломатов. Позже посольство России получило от МИД Швеции отказ и на другие запросы. Реакция на такие действия в виде высылки дипломатов является общемировой практикой, пояснили в Госдуме.
Напомним, что аналогичную мысль высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что высылка двух шведских дипломатов - это ответная мера.
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