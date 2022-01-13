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В Госдуме объяснили вред от иноагентов: "Их быть не должно"
13 января 2022, 13:35 • 81 • Политика
Иноагентов не должно быть среди журналистов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин выступил на награждении журналистов парламентского пула в День печати. Во время своего выступления он заметил, что иноагентов не должно быть среди журналистов, так как они вредят стране.
- добавил спикер Госдумы.
Ранее музыкант Андрей Макаревич выступил против статуса "иноагент". Он записал видеообращение, в котором сравнил статус иноагента с врагом народа. В Twitter его слова не вызвали понимания.
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