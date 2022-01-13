В Госдуме объяснили вред от иноагентов: "Их быть не должно"

Володин выступил на награждении журналистов парламентского пула в День печати. Во время своего выступления он заметил, что иноагентов не должно быть среди журналистов, так как они вредят стране.

Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства,

- добавил спикер Госдумы.

Ранее музыкант Андрей Макаревич выступил против статуса "иноагент". Он записал видеообращение, в котором сравнил статус иноагента с врагом народа. В Twitter его слова не вызвали понимания.