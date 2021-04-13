В Госдуме объяснили цели поста Госдепа о Дне космонавтики без Гагарина

Поздравление в аккаунте Госдепартамента США с Международным днем полета человека в космос, в котором не был упомянут ни Юрий Гагарин, ни СССР, не случайно и имеет далекоидущие цели. Такое мнение во вторник, 13 апреля, выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он уверен, что это является актом наступления на историческую память, которое, по его словам, обычно происходит в несколько этапов. В пример парламентарий привел ситуацию с американской интерпретацией роли Советского Союза во Второй мировой войне.

Так, изначально США, не отрицая участия СССР в войне, «делали все», чтобы принизить роль советского народа в борьбе с фашизмом, а действия США и Великобритании, наоборот, преувеличить, указал депутат.

«Это была первая ситуация, когда шла борьба за оценку роли той или иной страны во Второй мировой войне», — объяснил Новиков в комментарии для RT.

После распада СССР, как отметил парламентарий, возникли новые перспективы создать «предпосылки для новых атак на Россию». И если уж такое событие, как победа над фашистской Германией, подвергается различным интерпретационным искажениям, то покушения на историю начала космической эры человечества не удивительны, подчеркнул Новиков.

Вдобавок к этому он отметил, что США гордятся своей высадкой на Луну и пытаются принизить успехи СССР в освоении космического пространства, однако они не могут не упоминать о начале космической эпохи.

«Поэтому происходят такие вещи, когда безликое упоминание должно напомнить не столько о Гагарине, не столько о Королёве, не столько о Советском Союзе, не столько о Москве, сколько о самих же США... Вот таким образом происходит вся эта система фальсификаций, которая не является случайной и которая имеет далекоидущие цели», — заключил парламентарий.

Речь идет о посте Госдепартамента в Facebook от 12 апреля, в котором ведомство не упомянуло имени первого человека в космосе Юрия Гагарина, а также того, что запуск реализовал Советский Союз. Кроме того, Госдеп сопроводил поздравление фотографией американского астронавта.

Публикацией Госдепа возмутился и глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он напомнил, что праздник международный, а достижение принадлежит СССР и советским ученым.

Посольство России в США заявило о «беспамятстве» Госдепартамента, указав, что ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Юрии Гагарине. Помимо прочего дипломаты напомнили американской стороне о послании президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву с поздравлениями после полета Гагарина и о недавнем полете на МКС астронавта NASA Марка Ванде Хая на корабле «Союз», который носит имя космического первопроходца.

В свою очередь гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин резко ответил на поздравление Госдепа, заявив, что сверхдержавы не ведут себя подобным образом.

12 апреля 2021 года исполнилось 60 лет со дня первого в мире космического полета, который совершил Юрий Гагарин на корабле «Восток». Длительность полета составила 108 минут.