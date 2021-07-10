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В Госдуме объяснили смысл переговоров с талибами

10 июля 2021, 01:30  •  85 • Политика
Переговоры России с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) имеют смысл, так как талибы — это влиятельная политическая сила, с которой необходимо искать компромиссы. Об этом 9 июля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Что касается того, можно ли вообще вести переговоры с талибами, — да, я считаю, что можно и нужно, с учетом того факта, что талибы представляют собой очевидную политическую и военную силу в Афганистане, они на сегодняшний день побеждают после ухода американцев. И нам надо найти по возможности какой-то компромисс, если хотите, — в том, что касается наших интересов и интересов наших союзников, Таджикистана в том числе», — цитирует «РИА Новости» слова Затулина.
Российская сторона, как считают в Госдуме, должна добиваться того, чтобы «Талибан» не пытался дестабилизировать ситуацию на границе с Таджикистаном и другими странами Центральной Азии.
Кроме того, Затулин считает, что необходимо требовать от Афганистана сокращения наркотрафика.
«Не уверен, что талибы здесь в этом вопросе наши союзники, но, по крайней мере, свою озабоченность и беспокойство по этому поводу и свои намерения на этот счет мы можем высказать. Я поддерживаю переговоры, но, конечно, не любой ценой, это тоже надо понять», — заключил депутат.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля заявил о необходимости переговоров российской стороны с талибами. Он отметил, что проходящие в Москве консультации обусловлены ростом напряженности в Афганистане.
Накануне делегация политического офиса движения «Талибан» прибыла в Москву для переговоров со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. В МИД РФ по итогам консультаций сообщили, что в ходе встречи обсуждались ситуация в Афганистане и перспективы запуска соответствующих переговоров.
Отмечалось, что представители движения подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране через переговоры, учитывающие интересы всех этнических групп населения Афганистана. Также они выразили готовность соблюдать права человека, в том числе женщин, в рамках исламских норм и афганских традиций, подчеркнули в ведомстве.
Обострение ситуации в Афганистане наблюдается на фоне вывода американцами военного контингента из страны. В Центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.
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