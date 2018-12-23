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В Госдуме объяснили решение Порошенко приравнять членов УПА к ветеранам войны

23 декабря 2018, 18:24  •  117 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT сообщение о том, что украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон, который признаёт членов Украинской повстанческой армии* участниками боевых действий.
 
Reuters
 

По словам депутата, президент Украины является человеком, который «плывёт по течению».

«Порошенко, не имея собственных принципов, пытается перещеголять националистов в том, что касается идеологии, для того чтобы выдать себя за идейного. Вот с чем это связано. Кроме того, не так уж много у него на кого он может попробовать опереться в предстоящие три месяца перед выборами президента», — сказал Затулин.

Ранее Порошенко подписал закон о признании членов УПА участниками боевых действий.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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