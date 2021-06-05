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В Госдуме объяснили разницу "Северного потока – 2" для США и ЕС

05 июня 2021, 01:45  •  14 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, чем отличается отношение к "Северному потоку – 2" в США и ЕС. В обоих случаях это экономический проект, но есть нюанс.
На полях Петербургского международного экономического форума Володин отметил, что "Северный поток – 2" – способ для Европы получать дешёвый газ. Страны ЕС получат возможность эффективность развивать различные сферы, в частности энергетику и промышленность. Кроме того, запуск газопровода создаст новые рабочие места, а это фактор развития любого государства.
"Что касается Соединённых Штатов Америки, для них это тоже экономический проект, где они понимают, что не выдержат конкуренцию с Россией", - произнёс спикер Госдумы в интервью RT.
Именно по этой причине Вашингтон перечёркивает экономику средствами политики, объяснил он. Только так США могут предложить Европе свой сланцевый газ, который значительно дороже.
По мнению политика, такая политика может негативно сказаться на экономике Европы, снизив её конкурентность и эффективность. Европейским странам пора понять, что нужно думать о своей независимости и своих гражданах вне зависимости от того, в каких альянсах состоит государство.
"Потому что в данной ситуации это наглядный пример, когда страдают и население, и экономика, и в итоге суверенитет государств европейских стран", - подчеркнул Володин.

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