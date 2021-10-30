В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину

Украина не заключила новые договоры с российскими угольными компаниями, поэтому и перестанет получать уголь. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, добавив, что в этом вопросе нет политики.

«Почему Россия кому-то что-то должна давать без договора? Если бы был договор, то были бы поставки. Нет договора — нет поставок. Надо говорить о том, как украинские компании заключили договоры. Украинские компании просто заблаговременно не заключили новые договоры с российскими частными угольными компаниями. Поэтому они не получают поставок. Здесь никакой политики нет — одна экономика», — сказал он.

Ранее в этот день руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия прекратит поставки энергетического угля на Украину. Также он отметил, что это можно сравнить с энергетической войной.

14 октября в украинских СМИ заявили, что страна попала в серьезный экономический «шторм», где, с одной стороны, существует газовая проблема, а с другой — угольная.

За день до этого «Укрэнерго» в отчете сообщило, что запасы угля на украинских тепловых электростанциях (ТЭС) примерно в 3,9 раза меньше, чем необходимо. Как отметили в национальной энергетической компании, общие запасы угля уменьшились на 6,5%, его объем составил 666,6 тыс. т.

В начале сентября депутат Верховной рады, генерал-лейтенант МВД Украины Геннадий Москаль заявил, что, если Украине не удастся договориться с Россией о поставках газа, Киев будет вынужден переходить на дрова и солому.