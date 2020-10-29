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В Госдуме объяснили предложение о системе начисления пенсий по рангам

29 октября 2020, 21:35  •  42 • Политика
Предложение о новой системе начисления пенсий подразумевает ее прозрачность и управляемость, заявил в четверг, 29 октября, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
Парламентарий отметил, что в существующей системе баллов при начислении выплат путаются даже специалисты, поэтому выплаты должны начисляться по разрядам.
«Суть ее (системы. — Ред.) заключается в следующем: есть максимальная пенсия, есть минимальная, например, как это в Советском Союзе было. Между ними устанавливается, допустим, 10–12 рангов и фиксируются конкретные показатели, по которым и сейчас рассчитываются пенсионные баллы», — уточнил депутат в беседе с РЕН ТВ.
Всего, по его словам, предлагается ввести до семи рангов.
Благодаря инициативе появится возможность осуществлять индексацию пенсии дифференцированно, добавил Калашников.
«Пенсия должна индексироваться по самым разным законам, здесь тоже большая путаница, но суть такова: люди получают и по 11–12 тыс. рублей, и получают 60 тыс. рублей. Кому более важна индексация? Наверное, тем, кто мало получает, то есть «нижним рангам», в этом идея», — заключил он.
О соответствующем предложении Калашникова стало известно ранее в четверг.
28 октября глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, заработная плата в последние годы растет и индексировать пенсию работающим пенсионерам не совсем справедливо.
В тот же день Госдума в первом чтении приняла проект бюджета на три года. Так, на 2021 год в бюджете заложены средства на индексацию пенсий на 6,3% выше уровня инфляции, повышение МРОТ на 5,5%, выплаты малоимущим семьям с детьми до семи лет и модернизация первичного звена здравоохранения.

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