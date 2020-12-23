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В Госдуме объяснили повышение возраста молодежи мировой тенденцией

23 декабря 2020, 18:05  •  24 • Политика
Увеличение возрастного промежутка, в рамках которого люди считаются молодежью, является общемировым трендом, потому что все возрастные группы немного «омолодились». Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT, комментируя принятие законопроекта, который повышает возраст молодежи в России до 35 лет.
«Более того — исходя из социальной значимости этого проекта, поскольку для молодежи разными законодательными актами предусмотрены различного рода преференции, социальные гарантии и льготы. И везде, в каждом законе, молодежь понимается по-своему: до 30 лет, до 35 лет», — сказала депутат в среду, 23 декабря.
Бессараб назвала логичным привести положение дел в надлежащее состояние, чтобы иметь понимание, кто такие молодые люди и какие они имеют права.
Она отметила, что с учетом внесения изменений в законодательство множество молодых людей теперь получат возможность «продлить право на дополнительные гарантии и льготы в течение пяти лет».
Накануне Госдума утвердила возраст молодежи в России от 14 до 35 лет включительно. До настоящего момента этот возраст разнился в зависимости от региона, но заканчивался примерно в 30 лет.
Документ закрепляет понятия о «молодежи», «молодой семье», «молодых специалистах» и другие. В результате принятия закона численность молодежи в стране должна возрасти более чем на 12 млн человек и превысить 41 млн.
Предполагается, что теперь больше россиян смогут воспользоваться мерами поддержки от государства.

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