В Госдуме объяснили необходимость закона о наказаниях за фейки о действиях ВС РФ

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ и призывы к антироссийским санкциям направлен на защиту россиян от вранья. Об этом в субботу, 5 марта, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.

«Этот закон должен защитить российских граждан от неприкрытого вранья, которое сегодня грязным потоком распространяется через интернет и различные СМИ. <…> Безусловно, такой закон был необходим. Сегодня идет самая настоящая информационная война, и мы оказались не готовыми к открытой агрессии, развернутой против России на информационном поле», — отметил он.

По словам парламентария, принятый закон следует рассматривать как первый шаг на пути создания грамотной, профессиональной системы информационного сопровождения действий государства, работающей как в интернете, так и в печатных СМИ. Как подчеркнул депутат, следующий этап — введение дополнительных норм, актов, которые будут регламентировать правоприменение этого закона, в том числе и в интернете.

«Именно интернет — самая болевая точка в этом законе. Но послушайте, всё можно написать и сказать, но только надо говорить правду, а не врать. Наши правоохранительные органы будут учитывать эти факты, когда будут разбирать то или иное высказывание или сообщение в Сети. Никто не будет наказывать человека за случайно нажатый клик», — пояснил Сипягин.

Соответствующий документ был утвержден президентом России Владимиром Путиным накануне. Так, Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

В ходе заседания Госдумы спикер палаты Вячеслав Володин подчеркнул, что закон нужен для предоставления объективной информации, чтобы «защитить граждан и страну от лжи, которая льется в первую очередь посредством тех информационных ресурсов, влияние на которые оказывается из-за рубежа».

Комментируя инициативу, сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, отметила, что сейчас особый период, когда информация становится «орудием противостояния». Также она подчеркнула, что сегодня всем нужно объединиться вокруг президента России, выразить свое уважение и поддержку армии и быть как никогда дружными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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