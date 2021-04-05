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В Госдуме объяснили мотивы Украины по введению антироссийских санкций

05 апреля 2021, 02:35  •  28 • Политика
Власти Украины ввели санкции против ряда российских компаний главным образом для того, чтобы объявить санкции Россотрудничеству и ликвидировать культурный центр в Киеве. Об этом 4 апреля заявил «РИА Новости» первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Если говорить о составе этого списка, то весь этот список написан для того, чтобы объявить санкции Россотрудничеству, чтобы ликвидировать русский культурный центр Россотрудничества», — сказал он.
Затулин отметил, что этот культурный центр до сих пор, хотя и в очень «зажатом варианте», официально в Киеве существовал. По мнению депутата, ликвидация Россотрудничества является продолжением курса на обострение отношений с Москвой.
Ранее в этот же день сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций в отношении нескольких российских компаний, в частности, Россотрудничества, «Волга-Днепр», предприятий оборонной и авиационной промышленности.
В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал ответить на шаги Киева, но не закрытием украинского культурного центра в Москве. По его словам, «контакты между людьми, прежде всего гуманитарные, не должны страдать от идиотизма украинских властей».
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что включение Украиной в санкционный список Россотрудничества выходит «за рамки понимания нормальных людей». По мнению депутата, власти Украины посчитали, что гуманитарная миссия Россотрудничества мешает проводить «русофобскую политику» нынешнего руководства страны.
В конце марта сообщалось, что СНБО Украины готовился рассмотреть вопрос о запрете деятельности представительства Россотрудничества в Киеве после того, как в организации назвали Тараса Шевченко российско-украинским поэтом.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в истинности причин введения санкций в отношении Россотрудничества.

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