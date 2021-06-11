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В Госдуме объяснили ликвидацию ФБК* Навального: Атак на Россию будет всё больше
11 июня 2021, 01:40 • 24 • Политика
Суд признал экстремистскими и ликвидировал подконтрольные Навальному фонды. В Госдуме считают, что это станет предупреждением для всех прозападных "революционеров", тем более что атак на Россию будет всё больше.
Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ)* Алексея Навального экстремистскими организациями и объявил об их ликвидации. Решение суда прокомментировал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Он считает, что ликвидация ФБК* остудит голову тем, кто надеется заработать на разжигании конфликтов внутри гражданского общества. По мнению парламентария, любые организации, принявшие "30 сребреников" от Госдепа США и пытающиеся устроить раскол в обществе, должны понести соответствующее наказание. Тем более что таких попыток будет всё больше.
- пояснил Виктор Водолацкий в беседе с Nation News.
Парламентарий не исключил, что сторонники Навального могут попытаться возродить его организации под новыми именами. Однако теперь у них перед глазами будет пример, что станет с теми, кто пытается создать в России "революционные структуры".
* НКО, включённые в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признаны экстремистскими и запрещены на территории России.
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