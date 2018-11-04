В Госдуме объяснили «головокружением от неуспехов» слова депутата Рады о Крыме

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT оценил заявление депутата Рады Юрия Чижмаря, который обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в потере Украиной полуострова и в сложившейся ситуации с Донбассом.

«Головокружение от неуспехов, экономический кризис, нокдаун в Донбассе и по-прежнему далёкая перспектива воссоединения с большой европейской семьёй — нужен стрелочник. На Трампа обижаться опасно, на младоевропейцев бесполезно, остаётся Меркель, ведь она женщина. Глядишь, дрогнет сердце, компенсирует обиду деньгами за свой «промах» 2008 года», — сказал он.

При этом Бальбек предположил, что если бы канцлер ФРГ поддержала предоставление Украине плана действий по включению в НАТО, то страна «развалилась» бы уже в 2009 году, поскольку, по словам депутата, у подавляющего числа украинцев в те времена было «неприятие» альянса.

Парламентарий также добавил, что Чижмарь зря делает подобные заявления, так как «Меркель может обидеться и, что называется, закрыть на замок немецкий кошелёк».

Ранее депутат Рады обвинил Меркель в потере Украиной Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.