Запад превращает Украину в квазичлена НАТО, чтобы создать угрозу безопасности России, заявил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Украина используется Западом как плацдарм для "геополитического и военного давления" на Россию.

Украину превращают в квазичлена Североатлантического альянса,

- сказал Белик в комментарии РИА Новости.

В такой ситуации важно продолжать диалог с партнёрами, заметил парламентарий. Переговоры с крупными международными игроками важны для России в рамках обеспечения стабильности и безопасности, рассужадет Белик.

Ранее сообщалось, что Россия не позволит США и НАТО "замотать" инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях. Шансов Москва не даст.