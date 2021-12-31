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В Госдуме объяснили, для чего Запад использует Украину: "Превратили в плацдарм"
31 декабря 2021, 19:55 • 47 • Политика
Запад превращает Украину в квазичлена НАТО, чтобы создать угрозу безопасности России, заявил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Украина используется Западом как плацдарм для "геополитического и военного давления" на Россию.
- сказал Белик в комментарии РИА Новости.
В такой ситуации важно продолжать диалог с партнёрами, заметил парламентарий. Переговоры с крупными международными игроками важны для России в рамках обеспечения стабильности и безопасности, рассужадет Белик.
Ранее сообщалось, что Россия не позволит США и НАТО "замотать" инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях. Шансов Москва не даст.
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