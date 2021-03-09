В Госдуме обвинили Зеленского в «прессинге» русского языка

Президент Украины Владимир Зеленский под предлогом защиты украинского языка пытается оказать давление на русский язык и литературу. Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек во вторник, 9 марта.

«Под предлогом защиты украинского языка Зеленский занимается тем, что прессингует русский язык и литературу. Зачем это делается, понятно — исключительно для прогиба перед националистически настроенными партиями и группировками», — сказал он «РИА Новости».

Так, по словам депутата, Зеленский пытается доказать, что Украина для него превыше всего, а «всех остальных в стране и не существует».

Бальбек отметил, что 60% населения Украины в быту и в рабочих вопросах предпочитают русский язык, использование которого в стране на данный момент под запретом. Причиной этому, как указал депутат, является деятельность украинских президентов, пришедших к власти в постсоветской время и желавших угодить ультраправым партиям, вместо того чтобы развивать страну.

«Таким образом Зеленский еще раз продемонстрировал, что он не президент, а всего лишь слуга, причем не народа, а очень малой его части», — заключил Бальбек.

Ранее в этот же день Зеленский заявил, что вопрос о языке на Украине не актуален. Он отметил, что в Конституции указан единственный государственный язык — украинский, и он защищен.

При этом украинский лидер подчеркнул свою приверженность либеральному пути развития страны.

25 февраля депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич использовал русский язык для своего выступления на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так он решил поддержать русскоязычную часть населения Украины. Шуфрич отметил, что его возмущает отношение, которое остается в стране к русскоязычным гражданам.