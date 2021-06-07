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В Госдуме обвинили Украину в навязывании политической повестки перед Евро-2020

07 июня 2021, 22:30  •  90 • Политика
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя ситуацию с формой украинских футболистов на Евро-2020, заявил, что Киев использует все средства для навязывания своей политической повестки.
«Спорт вне политики, говорите? Украина использует все средства для навязывания своей повестки. Лучше бы сразу объявили бойкот чемпионату Европы по футболу», — написал он в своем Telegram-канале 7 июня.
Также он упомянул о том, что французские сенаторы недавно обнаружили признаки неонационализма на Украине.
«Лозунги украинских националистов времен Второй мировой войны на форме футболистов — в ту же копилку», — добавил Толстой.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, в свою очередь, оценила реакцию США на новую форму украинских футболистов.
«А что США остается делать? <...> Конечно, они будут стоять на своем, а мы будем стоять на своем. Здесь нет вопроса этики, это вопрос политики. УЕФА не видит нарушений? Значит, по их понятиям, нарушений нет, а по нашим понятиям — есть», — отметила она в разговоре со «Спорт-Экспресс» 7 июня.
6 июня глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил комплекты формы сборной страны, на которых изображены ее границы с учетом территорий Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также лозунгом «Слава Украине! Героям слава!».
На следующий день УЕФА одобрил форму украинской команды. По данным организации, дизайн не нарушает применимых правил в отношении экипировки.
Американское посольство в Киеве, в свою очередь, опубликовало в Twitter сообщение, в котором одобрило форму сборной Украины с очертаниями Крыма для участия в чемпионате Европы.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что форма сборной Украины не будет способствовать увеличению напряженности.
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