В Госдуме обвинили Кравчука в попытке сорвать переговоры по Донбассу

Позиция Киева и лично главы украинской делегации в переговорах по Донбассу Леонида Кравчука зависит от мнения Вашингтона, а слова о смене Минска как площадки для встреч говорят о желании сорвать или завести переговоры в тупик. Об этом 27 мая заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Такому перевертышу, как Кравчук, что переговоры, что без них — это зависит от конъюнктуры, он конъюнктурщик. Сейчас они пытаются воспользоваться любым поводом, чтобы сорвать переговорный процесс», — цитирует депутата «РИА Новости». По мнению Затулина, решение о месте переговоров и по ситуации на Донбассе во многом зависит и от переговоров президентов России и США.

«Думаю, что украинская сторона в данном случае зондирует мнение своих патронов, я имею в виду США», — продолжил Затулин. Как он добавил, на российско-американском саммите Украину будут обсуждать без нее.

Утром в этот день Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе, так как Украина прекратила авиасообщение с соседней республикой на фоне инцидента с самолетом Ryanair.

23 мая ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией после того, как накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей Софией Сапегой. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

На саммите Евросоюза 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Ряд международных авиакомпаний, включая Air France и airBaltiс, отказались от использования воздушного пространства Белоруссии.