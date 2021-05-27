Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена...
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донба...
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменч...
Главная / Политика

В Госдуме обвинили Кравчука в попытке сорвать переговоры по Донбассу

27 мая 2021, 14:15  •  53 • Политика
Позиция Киева и лично главы украинской делегации в переговорах по Донбассу Леонида Кравчука зависит от мнения Вашингтона, а слова о смене Минска как площадки для встреч говорят о желании сорвать или завести переговоры в тупик. Об этом 27 мая заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Такому перевертышу, как Кравчук, что переговоры, что без них — это зависит от конъюнктуры, он конъюнктурщик. Сейчас они пытаются воспользоваться любым поводом, чтобы сорвать переговорный процесс», — цитирует депутата «РИА Новости». По мнению Затулина, решение о месте переговоров и по ситуации на Донбассе во многом зависит и от переговоров президентов России и США.
«Думаю, что украинская сторона в данном случае зондирует мнение своих патронов, я имею в виду США», — продолжил Затулин. Как он добавил, на российско-американском саммите Украину будут обсуждать без нее.
Утром в этот день Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе, так как Украина прекратила авиасообщение с соседней республикой на фоне инцидента с самолетом Ryanair.
23 мая ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией после того, как накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.
На борту самолета находился Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей Софией Сапегой. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.
На саммите Евросоюза 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Ряд международных авиакомпаний, включая Air France и airBaltiс, отказались от использования воздушного пространства Белоруссии.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
27 мая 2021, 06:00
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым" капитаном
27 мая 2021, 00:30
Протасевич в рядах "Азова" объяснял ненависть к России
27 мая 2021, 08:45
Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши
27 мая 2021, 10:35
Симоньян раскрыла секретный план США: "Должны были погибнуть десятки миллионов"
27 мая 2021, 00:30
Помилованная Путиным Савченко занялась рукоделием на экспорт
27 мая 2021, 02:20
США обнаружили разведывательное судно из России около Гавайских островов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2021, 18:35
Китайцы об ошибке Зеленского: "Киев потерпел ужасное поражение"
21 мая 2021, 06:05
Киев сообщил, когда "станет понятно" с Донбассом. Причины завязаны на Путине
27 мая 2021, 06:00
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым" капитаном
22 мая 2021, 08:40
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
26 мая 2021, 08:00
"Я виноват перед вами". Раскаяние российского министра напомнило о дне… когда снизу постучали
23 мая 2021, 02:05
Кто устроил стрельбу на приднестровской границе?
23 мая 2021, 05:45
Камалу Харрис поймали на оскорбительном жесте после рукопожатия с президентом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.