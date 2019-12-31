В Госдуме обсудят презумпцию согласия на посмертное донорство

В России могут закрепить презумпцию согласия на донорство. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По его словам, ранее в декабре Министерство здравоохранения опубликовало для общественного обсуждения проект закона о трансплантологии. «Мы долго над ним работали вместе с Минздравом, профессиональным сообществом, представленный текст также будем детально обсуждать», — сказал депутат.

Как отметил Морозов, презумпцией согласия на посмертное донорство предусмотрено донорство органов, если умерший при жизни не высказал письменного или, при определенных условиях, устного отказа от этого. Также от донорства органов умершего могут отказаться его родственники в течение трех часов после смерти мозга пациента.

В проекте закона детально прописана обязанность медиков после смерти мозга пациента сообщать его родственникам о намерении изъять у него органы. Если у человека нет родных, то вопрос будет решен в порядке консилиума, добавил Морозов. Обсуждение законопроекта намечено на весеннюю сессию Госдумы.

В октябре сообщалось, что в России в ближайшие годы могут появиться генетически модифицированные животные, в телах которых станут выращивать органы для трансплантации людям.