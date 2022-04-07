В Госдуме обсудили проблемы детского туризма и отдыха

В комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры состоялось первое заседание рабочей группы по развитию детского туризма, отдыха и оздоровления при нижней палате парламента. Об этом сообщается 6 апреля.

Как отметила в своем выступлении руководитель рабочей группы, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева, развитие детского туризма является приоритетным в стратегии развития туристической отрасли и особо отмечено в поручениях президента РФ Владимира Путина, а также в национальных проектах.

Салаева указала, что решение основных задач в данной сфере связано с осуществлением трех базовых функций — развитие личности, отдых и оздоровление. На этой основе, по ее мнению, и нужно выработать унифицированные критерии, которые, возможно, станут базой для разработки нового федерального закона «О туризме и туристской деятельности в Российской Федерации».

Как отметила председатель, для повышения качества детского отдыха и оздоровления необходимо развивать и совершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для детского туризма.

«Очень важно интегрировать детский туризм, как познавательный вид деятельности, в учебные программы и внеурочные занятия в образовательных организациях», — сказала она.

Салаева особо подчеркнула, что создание рабочей группы позволит разработать современный и действенный инструментарий по стимулированию внутреннего детского туризма, отдыха и оздоровления, выработать единый подход для отбора детей и определения туроператоров, принять единый механизм, который можно будет использовать при распространении государственных субсидий на регионы.

Выступившие на заседании представители профильных организаций также говорили о ряде проблем, мешающих успешному развитию отрасли, в том числе о ведомственных несостыковках. Выступающие отмечали, что необходимо законодательно закрепить понятия, связанные с детским туризмом и отдыхом, и разграничить полномочия между Министерством просвещения РФ и Ростуризмом.

Во встрече приняли участие зампредседателя комитета Сергей Кривоносов, сенатор, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Горняков, а также депутаты от профильных парламентских комитетов, представители министерств и ведомств, общественных организаций, эксперты.

14 марта зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами в России анонсировал, что в ночь на 31 марта в России откроются продажи путевок в детские лагеря по программе кешбэка. Он отметил, что отправить детей в лагеря по этой программе можно будет уже с 1 мая.

21 апреля прошлого года Путин предложил субсидировать в 2021 году половину стоимости путевок в детские летние лагеря, сделав, таким образом, детский оздоровительный отдых максимально доступным. Эксперты позитивно восприняли такую меру поддержки, напомнив, что детский туризм пострадал от пандемии больше других, поскольку все выезды детей были полностью остановлены с марта 2020 года.