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В Госдуме о заявлении Туки про невозможность вернуть Крым: точка невозврата пройдена

21 апреля 2018, 16:24  •  13 • Украина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью RT прокомментировал заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки о том, что киевская власть в ближайшее время не в состоянии вернуть Крым.
 
РИА Новости
 

«Последние два дня руководство Украины делает заявление за заявлением, в которых косвенно подтверждает, что Крым — это Россия. Сначала Порошенко, пытающийся отобрать паспорта Украины у всех крымчан, теперь господин Тука. Окно Овертона становится всё шире, ведь заявление по паспортам — это отречение от иллюзий, что крымчане захотят сами вернуться в состав Украины. Слова Туки о неспособности повлиять на Россию в территориальных вопросах из этой же оперы. Точка невозврата пройдена», — сказал он.

Белик также добавил, что украинским властям осталось только задокументировать данный факт, чтобы приступить к серьёзному диалогу с Россией.

«Тука сделал отличное своевременное заявление от представителя высшего эшелона власти на Украине. От признания своего бессилия остался буквально маленький шажок до признания Севастополя и Крыма частью России со стороны официального Киева. Всего-то нужно обратиться ко всем международным организациям и сказать, что Крым — часть России, и начать совместное плодотворное сотрудничество наших стран с чистого листа», — заключил депутат.

Ранее Тука, комментируя сообщения о передаче Крымом участка Тузлинской косы в федеральную собственность России, заявил, что украинские власти ничего не могут сделать для возвращения острова Тузла в состав Украины, кроме политических заявлений и демаршей.

20 апреля украинский лидер Пётр Порошенко предложил Раде лишить гражданства Украины тех, кто получил российское гражданство в Крыму.

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