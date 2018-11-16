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В Госдуме неонацизм назвали инструментом политики США

16 ноября 2018, 12:39  •  52 • Политика
Ирина Яровая рассказала, что современный неонацизм является эффективным инструментом США для саморазрушения ведомых стран, поэтому он активно культивируется.
«Политикой двойных стандартов» назвала действия Соединенных Штатов на заседании ООН по российскому проекту резолюции против героизации нацизма, прошедшем в четверг 15 ноября, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, передает «Парламентская газета».
Как пояснила парламентарий, с одной стороны, США называют нацизм врагом, с другой же - активно использует современный неонацизм в качестве инструмента для саморазрушения легко ведомых государств таких, как, например, Украина. Такие страны, по ее словам, «превращаются в полигон испытаний и культивации неонацизма».
По мнению вице-спикера, из-за двойной политики множество преступлений прикрывается в настоящее время ширмой свободы слова. И само понятие свободы слова сильно «опошлилось».
Напомним, что 15 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. «За» проголосовали 130 государств, 51 страна воздержалась, «против» высказались только Соединенные Штаты и Украина.
При этом представитель США Келли Экельс-Кюри в своем комментарии обвинила Россию в попытке криминализировать свободу слова и самовыражения под видом борьбы с нацизмом.

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