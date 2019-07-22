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В Госдуме не ждут особых перемен в отношениях с Киевом после выборов

22 июля 2019, 14:54  •  45 • В России

В Госдуме следят за подсчетом голосов на выборах в Верховную Раду, но больших надежд на изменение отношений с Киевом пока не питают.

- Внеочередные выборы в Раду подтвердили мандат доверия народа президенту Зеленскому и одновременно - полнейший крах политики Порошенко. Столь низкий результат партии «Европейская солидарность» говорит о том, что простые украинцы устали от курса на войну, устали от нищеты и коррупции. Но сможет ли изменить ситуацию новый глава государства и депутаты от «Слуги народа», все еще остается вопросом. Внимательно следим за подведением итогов и результатами «Оппозиционной платформы - За жизнь». Если она станет второй политической силой в украинском парламенте, это уже будет серьезным успехом, - считает глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Что касается отношений с Россией - здесь пока не жду особых перемен. Однако, мы надеемся, что рано или поздно здравый смысл восторжествует. По крайней мере, в Верховной Раде появляются политики, с которыми мы сможем разговаривать и вести конструктивный диалог.

Напомним, по последним данным, партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% голосов, что позволит ей получить 247 мест и создать однопартийное большинство. На втором месте «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко, далее следуют «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.

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