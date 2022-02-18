Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
Без единого выстрела: Украина капитулировала
Главная / Политика

В Госдуме назвали заявления о «вторжении» РФ бурными фантазиями США

18 февраля 2022, 14:55  •  87 • Политика
США пытаются приписать себе заслуги в урегулировании ситуации вокруг Украины, которая является плодом их бурной фантазии. Об этом заявил в пятницу, 18 февраля, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями».
Таким образом депутат прокомментировал заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, согласно которому, если якобы «вторжение» России на Украину не произойдет, тоа это будет говорить о действии американских дипломатических усилий.
В свою очередь, Белик напомнил, что ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс усомнилась в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями. Однако теперь, по словам депутата, тезисы о якобы состоявшемся когда-то «вторжении» России в Восточную Европу стали исходить от США.
Белик обратил внимание на то, что России приходится вновь и вновь вести разъяснительную работу, поскольку такие заявления, судя по всему, будут звучать довольно часто.
«А тезис постпреда США в ООН о том, что если в итоге российского «вторжения» не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие, не выдерживает никакой критики: Штаты пытаются приписать себе заслуги в урегулировании ситуации, которая является плодом их бурной фантазии, и пытаются подкрепить свои версии о готовящемся «вторжении» какими-то примерами из истории, которых, к слову, нет», — заключил член комитета ГД РФ.
Накануне директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук заявил, что в Киеве проведут полную эвакуацию населения в случае «вторжения» России и начала боевых действий в украинской столице.
В тот же день минобороны Великобритании представило маршрут движения российских войск, которые якобы вторгнутся на территорию Украины. При этом в ведомстве отметили, что схема опубликована в «чисто иллюстративных целях».
Тогда как президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что заявления о датах якобы вторжения России на Украину и паника, которая из-за них происходит, работают против украинской стороны. По его словам, подобное напряжение может продлиться долго.
В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте. В частности, 12 февраля глава МИД России Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, тем самым поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


87
Источник
Похожие новости
18 февраля 2022, 06:45
В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым
18 февраля 2022, 01:30
Нацгвардия Украины доставила в Донбасс десятки западных журналистов. Провокация началась
18 февраля 2022, 10:50
Что происходит в Донбассе? ВСУ ведут прицельный огонь. Началась эвакуация
18 февраля 2022, 01:30
"Террор против русских": Депутат Рады рассказал о похищении и убийстве харьковского оппозиционера
18 февраля 2022, 06:45
Посол обнулил неверие США в геноцид русских в Донбассе тремя неопровержимыми фактами
18 февраля 2022, 06:45
Постпред США при ООН оконфузилась с "вторжением" России в Европу
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 февраля 2022, 06:45
В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым
18 февраля 2022, 01:30
Нацгвардия Украины доставила в Донбасс десятки западных журналистов. Провокация начал...
18 февраля 2022, 10:50
Что происходит в Донбассе? ВСУ ведут прицельный огонь. Началась эвакуация
18 февраля 2022, 01:30
"Террор против русских": Депутат Рады рассказал о похищении и убийстве харь...
18 февраля 2022, 06:45
Посол обнулил неверие США в геноцид русских в Донбассе тремя неопровержимыми фактами
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2022, 01:10
Захарова сделала три вывода из заявлений Зеленского: "Стало вообще всё понятно"
12 февраля 2022, 21:50
Заявление главы Минобороны Украины поставило в тупик. Саакашвили тоже обещал, а потом лупили "Грады"
12 февраля 2022, 23:35
"Торпеду в бочину - и братская могила": "Похоронный" сценарий для подлодки США составил Баранец
14 февраля 2022, 23:25
Кедми дал трагичный прогноз, расшифровав заявление Путина
14 февраля 2022, 11:45
Молдова: конец прозападных властей близок
13 февраля 2022, 17:05
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
15 февраля 2022, 01:10
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.