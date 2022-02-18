В Госдуме назвали заявления о «вторжении» РФ бурными фантазиями США

США пытаются приписать себе заслуги в урегулировании ситуации вокруг Украины, которая является плодом их бурной фантазии. Об этом заявил в пятницу, 18 февраля, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями».

Таким образом депутат прокомментировал заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, согласно которому, если якобы «вторжение» России на Украину не произойдет, тоа это будет говорить о действии американских дипломатических усилий.

В свою очередь, Белик напомнил, что ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс усомнилась в суверенитете России над Ростовской и Воронежской областями. Однако теперь, по словам депутата, тезисы о якобы состоявшемся когда-то «вторжении» России в Восточную Европу стали исходить от США.

Белик обратил внимание на то, что России приходится вновь и вновь вести разъяснительную работу, поскольку такие заявления, судя по всему, будут звучать довольно часто.

«А тезис постпреда США в ООН о том, что если в итоге российского «вторжения» не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие, не выдерживает никакой критики: Штаты пытаются приписать себе заслуги в урегулировании ситуации, которая является плодом их бурной фантазии, и пытаются подкрепить свои версии о готовящемся «вторжении» какими-то примерами из истории, которых, к слову, нет», — заключил член комитета ГД РФ.

Накануне директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук заявил, что в Киеве проведут полную эвакуацию населения в случае «вторжения» России и начала боевых действий в украинской столице.

В тот же день минобороны Великобритании представило маршрут движения российских войск, которые якобы вторгнутся на территорию Украины. При этом в ведомстве отметили, что схема опубликована в «чисто иллюстративных целях».

Тогда как президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что заявления о датах якобы вторжения России на Украину и паника, которая из-за них происходит, работают против украинской стороны. По его словам, подобное напряжение может продлиться долго.

В последние месяцы США и НАТО обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте. В частности, 12 февраля глава МИД России Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, тем самым поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений.