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В Госдуме назвали заявления адмирала США попыткой эскалации в Черном море

03 августа 2021, 04:55  •  84 • Политика
Заявления адмирала США Роберта Берка по Черному морю опасны, за ними могут стоять намерения по эскалации ситуации в регионе, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram-канале в понедельник, 2 августа.
Накануне Роберт Берк заявил, что Военно-морские силы РФ сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря, «провоцируя североатлантический флот», сообщается на сайте kp.ru. Соединенные Штаты, подчеркнул он, не будут наносить удар первыми, но при этом он лично не будет «требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», пишет НСН.
«Что же касается заявлений адмирала Берка — возможно, мы видим попытку за счет русофобской истерии закамуфлировать истинные намерения стран НАТО по эскалации ситуации в Черноморском бассейне. Это не просто словесное бряцание оружием, это крайне деструктивные и опасные высказывания», — написал парламентарий.
При этом он отметил, что слова Берка о том, что Россия якобы провоцирует США на удар в Черном море, являются привычной для Вашингтона риторикой и попыткой в очередной раз «свалить с больной головы на здоровую».
Политик добавил, что слова американского адмирала особенно диссонируют на фоне недавнего инцидента со вторжением британского эсминца в территориальные воды РФ.
«Тогда российские пограничники профессионально и выверенно пресекли именно то, что называется провокацией. Мы и впредь будем охранять государственную границу и давать жесткий отпор всем, кто попытается ее нарушить», — предупредил депутат.
Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал заявление Роберта Берка крайне опасным. По его словам, оно содержит неприкрытую угрозу применения силы.
В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.
В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.
При этом 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.
С 28 июня по 10 июля в Черном море прошли масштабные военные учения Sea Breeze с участием Украины, США, Британии, Турции, Румынии и других стран. После этого президент России Владимир Путин выразил беспокойство по поводу «военного освоения Украины» странами Североатлантического альянса, сообщается на сайте aif.ru.
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