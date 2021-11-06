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В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России

06 ноября 2021, 19:05  •  333 • Политика
Депутат Госдумы предложил способ законно включить Донбасс в состав России. По его словам необходимо отменить постановление СНК за подписью Ленина.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал способ, как законно включить Донбасс в состав России.
Признать акт Совета народных комиссаров 1922 года незаконным и после этого все вопросы по Донбассу отпадут автоматически, моментально
- заявил депутат в интервью URA.RU.
По словам Водолацкого, юристам международного права Росссии необходимо "подавать иски в различные международные инстанции, там, где борются за права человека, за то, что незаконно рассоединили земли".
По словам депутата, решение Совета народных комиссаров в 1922 году стало трагичным для многих людей.
"Самая для нас печальная трагедия произошла в сентябре 1922 года. Исторические документы, которые везде есть, когда решением Совета народных комиссаров Владимир Ульянов-Ленин подписал постановление о присоединении к создаваемой УССР части территорий Области Войска Донского (юго-восток Донецкой области, часть Луганской области — ред.)", — напомнил парламентарий.

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