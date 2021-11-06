В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России

Депутат Госдумы предложил способ законно включить Донбасс в состав России. По его словам необходимо отменить постановление СНК за подписью Ленина.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал способ, как законно включить Донбасс в состав России.

Признать акт Совета народных комиссаров 1922 года незаконным и после этого все вопросы по Донбассу отпадут автоматически, моментально

- заявил депутат в интервью URA.RU.

По словам Водолацкого, юристам международного права Росссии необходимо "подавать иски в различные международные инстанции, там, где борются за права человека, за то, что незаконно рассоединили земли".

По словам депутата, решение Совета народных комиссаров в 1922 году стало трагичным для многих людей.

"Самая для нас печальная трагедия произошла в сентябре 1922 года. Исторические документы, которые везде есть, когда решением Совета народных комиссаров Владимир Ульянов-Ленин подписал постановление о присоединении к создаваемой УССР части территорий Области Войска Донского (юго-восток Донецкой области, часть Луганской области — ред.)", — напомнил парламентарий.