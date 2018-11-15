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В Госдуме назвали задержание Украиной 15 судов пиратством

15 ноября 2018, 20:09  •  124 • Украина
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT поделился мнением о действиях Государственной пограничной службы Украины, которая задержала 15 судов за «незаконный» заход в порты Крыма.
 
РИА Новости
 

«Это провокационные действия со стороны Украины, которые направлены на дестабилизацию и развитие напряжённой ситуации. Украина не смогла бы себе такого позволить, если бы на это не было соответствующего заказа со стороны Соединённых Штатов. Киев в данный момент ведёт себя, как эрцгерцог Фердинанд, который пытается сделать всё для того, чтобы за него заступились», — считает депутат.

Шерин обратил внимание, что «абсолютно никакого отношения к каким-то территориальным претензиям эти суда не имеют».

«Они просто занимаются торговлей и бизнесом. Евросоюз и всё мировое сообщество должно быть на их стороне, потому что речь идёт о торговых, а не военных судах. Украина совершает, по большому счёту, пиратские действия», — заключил он.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины заявили, что задержали 15 судов за заходы в крымские порты.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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