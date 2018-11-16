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В Госдуме назвали «высосанной из пальца» принятую Генассамблеей резолюцию по Крыму

16 ноября 2018, 12:24  •  110 • Украина
Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в беседе с RT оценил принятую Генассамблеей ООН резолюцию по правам человека в Крыму, инициированную Украиной.
 
РИА Новости
 

«К сожалению, стоит признать, что сегодня ООН — карманная организация Вашингтона. Именно поэтому принимаются решения не по объективным данным, а по указке. И хотя якобы происходящие в Крыму «угнетения» представлены как угроза мировому порядку, все голосующие отдают себе отчёт, что это высосано из пальца, а три страны даже не захотели в этом участвовать по сравнению с прошлым годом», — сказал он.

Депутат напомнил, что если в 2017 году 70 стран проголосовали за резолюцию, то в этом году уже 67.

«А что касается религиозных притеснений, то католики Севастополя торжественно отмечали возвращение своего довоенного храма, мечети строятся по всему полуострову, у филаретовцев храм в центре Симферополя. Большинство конфессий во всём мире мечтали бы о таком отношении государства к ним», — заключил депутат.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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