В Госдуме назвали возможные последствия ухода США из Ирака

После вывода американских войск из Ирака в регионе могут активизироваться радикальные террористические группировки. Об этом во вторник, 27 июля, заявил «Известиям» замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«США уходят из Ирака, так же как из Афганистана. По сути, это признание своего бессилия и провала миссии по принесению в эти земли «мира по-американски», — отметил депутат.

По словам Красова, за время присутствия американских войск в Ираке и Афганистане Вашингтон разрушил местные системы управления. При этом новые системы, которые были созданы с помощью США, неспособны самостоятельно бороться с угрозой терроризма.

«Вполне вероятно, что в регионе вновь усилятся группировки, возвысившие над собой флаг терроризма, и вовлекут в свои ряды безработную молодежь. Россию, конечно же, беспокоит возможное усиление радикальных группировок в этом регионе после ухода военных США», — заключил политик.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация с завершением боевой миссии США в Ираке заслуживает повышенного внимания. При этом, по его словам, там, в отличие от Афганистана, остается значительное количество военных советников.

26 июля Госдеп США в совместном с иракской стороной заявлении отметил, что Вашингтон намерен прекратить участие страны в военных операциях на территории Ирака к 31 декабря 2021 года.

В тот же день американский президент Джо Байден рассказал, что дальнейшее американо-иракское сотрудничество должно затрагивать обучение и тренировку сил Багдада. Он подчеркнул, что американская сторона не намерена участвовать в военных действиях на иракской территории.