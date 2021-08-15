Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
Главная / Политика

В Госдуме назвали возможную тему переговоров Меркель и Путина

15 августа 2021, 15:45  •  69 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Москву обсудит с президентом России Владимиром Путиным поиск взаимовыгодного решения по транзиту российского газа через Украину. Об этом в пятницу, 13 августа, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
«Канцлер Германии Меркель, очевидно, намерена искать на встрече с президентом России Владимиром Путиным компромиссный вариант по участию Украины в качестве транзитера газа на фоне финальной стадии перед запуском российско-европейского проекта «Северный поток – 2», — сообщил Железняк в интервью «РИА Новости».
Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Меркель, которая состоится 22 августа, попытается получить некие гарантии по российскому газу.
Меркель не может всецело обслуживать интересы Украины, для уходящего канцлера успешное завершение масштабного газового проекта, которому всеми силами сопротивлялись в Вашингтоне и Брюсселе, принципиально, заключил Железняк.
Ранее в этот день официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель посетит Россию 20 августа. По его словам, детали программы будут сообщены на следующей неделе, однако очевидно, что канцлер встретится с президентом России Владимиром Путиным.
В Кремле, в свою очередь, подтвердили визит канцлера ФРГ в Россию. Там добавили, одной из тем на переговорах станут перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях.
Отмечается, что предстоящая поездка Меркель в Россию станет первой за последние три года — до этого канцлер встречалась с Путиным в мае 2018 года в Сочи.
21 июля состоялся телефонный разговор Путина с Меркель, в рамках которого главы государств обсудили транзит газа через Украину, а также «Северный поток – 2». В Кремле сообщали, что «лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода».
4 июня Меркель заявила, что приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя федерального правительства ФРГ. Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





69
Источник
Похожие новости
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
15 августа 2021, 00:10
Нардеп назвал "копеечный" откуп Германии от Украины: "Маленький инсайд"
15 августа 2021, 02:00
Талибы уже в Кабуле: В столице Афганистана слышны крики и выстрелы - видео
15 августа 2021, 05:40
Японцы обнаружили "монстра" в русской армии: "Опасная машина"
15 августа 2021, 09:20
Польша снова погрязла в скандале с Холокостом: Израиль отзывает посла
15 августа 2021, 11:10
Депутат Рады: украинцы "всеми фибрами души" ненавидят Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-б...
15 августа 2021, 00:10
Нардеп назвал "копеечный" откуп Германии от Украины: "Маленький инсайд...
15 августа 2021, 02:00
Талибы уже в Кабуле: В столице Афганистана слышны крики и выстрелы - видео
15 августа 2021, 05:40
Японцы обнаружили "монстра" в русской армии: "Опасная машина"
15 августа 2021, 01:00
«Ситуация близка к панике»: как западные страны пытаются обеспечить эвакуацию граждан...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 00:30
Организатору "языковых патрулей" в Казахстане запретили въезд в Россию на 50 лет
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
09 августа 2021, 01:10
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
08 августа 2021, 21:30
"Наши показывают класс": Мария Захарова ответила на провокацию Минобороны Украины
08 августа 2021, 19:40
«Это диверсия – Россию убирают по всем статьям!»
11 августа 2021, 10:00
Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
09 августа 2021, 10:20
Польше нужен Калининград: конфликт уже начался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.