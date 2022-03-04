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В Госдуме назвали влияющий на третий раунд переговоров РФ и Украины фактор

04 марта 2022, 21:00  •  122 • Политика
То, в каком ключе пройдет третий раунд переговоров России и Украины, в значительной степени зависит от ситуации «на земле». Об этом в пятницу, 4 марта, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Как он пройдет, в значительной степени зависит от того, как будет складываться ситуация «на земле», что конкретно будет происходить в зоне проведения спецоперации. <…> Они (украинская сторона. — Ред.) вообще бы изначально не пошли на переговоры, если бы чувствовали себя уверенно», — отметил он.
По словам политика, как только у Украины появляется «проблеск надежды», что западные страны окажут помощь, они сразу начинают упорствовать и упрямствовать в переговорном процессе, несмотря на жертвы, которые несет русский и украинский народ.
«Они, как люди полностью зависимые от коллективного Запада, прежде всего от Вашингтона, уходят от существа переговоров», — заключил Затулин.
Накануне в Беловежской Пуще состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Как рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, Москва и Киев обсудили военный и международно-гуманитарный вопрос, а также будущее политического урегулирования ситуации.
В ходе переговоров, которые продлились более пяти часов, удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, среди которых — организация гуманитарных коридоров для мирного населения. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, достигнутое понимание по гуманитарным вопросам крайне важно.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что третий раунд переговоров двух стран пройдет в ближайшие дни. При этом советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк указал на то, что новая встреча делегаций может состояться 5 или 6 марта.
Первый этап переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Встреча продлилась около пяти часов. За это время стороны подробно прошлись по всем пунктам повестки.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.
17 февраля 2022 года обстановка в регионе обострилась. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России и попросили о помощи.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые, среди прочего, предусматривают предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.
24 февраля российский лидер объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Несогласные с ее проведением страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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